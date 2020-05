Pullman in fiamme lungo la Telesina, si ipotizza guasto di natura elettrica

Un pullman della linea Trotta Bus completamente distrutto dalle fiamme lungo la statale Telesina all’altezza dello svincolo per Cerreto. L’incendio si è verificato nelle prime ore di questa mattina e per fortuna non ha provocato vittime.A bordo del mezzo viaggiava solo il meccanico che stava conducendo l’autobus a Roma insieee ad un altro bus della stessa compagnia. Dalle prime notizie sembrerrebbe che a scatenare il rogo sia stato un difetto dell’apparato elettrico ma dall’azienda trapela che potrebbe esserci stata una perdita d’olio che avrebbe provocato la combustione del motore. Il meccanico è stato rapido nell’abbandonare il pulman e conseguentemente attivare i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e personale Anas che ha provveduto a regolare il traffico che inevitabilmente si è formato lungo l’arteria stradale.

