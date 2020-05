Il decesso di un sessantenne a San Lorenzo Maggiore. L’uomo è stato trovato cadavere all’interno della propria abitazione. I Carabinieri di Cerreto propendono per la morte sopravvenuta per cause naturali. L’uomo era malato da tempo. Sono in corso ulteriori accertamenti. Il medico legale è in loco per la visita esterna come vuole la prassi.