È deceduto questa notte il 48enne di Marigliano, ricoverato all’ospedale di Avellino per le ferite riportate a seguito di caduta dalla bicicletta. Il sinistro è avvenuto domenica scorsa a Sirignano, in località “Panoramica”: l’uomo, mentre percorreva un tratto di strada sterrata in discesa, cadeva rovinosamente in un dirupo.

Sul posto intervenivano i carabinieri nonché personale sanitario del 118 che trasportava il ciclista al Moscati, ove veniva ricoverato con prognosi riservata.