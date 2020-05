San Giorgio del Sannio| Blitz antidroga, domiciliari per un pusher 45enne

Seguendo le confidenze di alcuni consumatori di San Giorgio del Sannio, i Carabinieri hanno disposto una serie di servizi di osservazione nella zona alta della città, in via Andrea Mazzarella; proprio dove gli assuntori riferivano di rifornirsi di sostanza stupefacente del tipo eroina.

Ieri, nella tardissima mattinata, al termine di un ennesimo servizio di osservazione i Carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio hanno bloccato lo spacciatore, dopo averlo visto cedere stupefacente a due giovani in un parco residenziale nei pressi di via Almerico Meomartini. I due venivano bloccati a distanza di pochi passi l’uno dall’altro, mentre era in corso lo scambio droga/denaro. Venivano quindi sequestrate le due dosi di eroina con il corrispettivo in denaro pari ad euro 20,00.

L’attività di ricerca veniva estesa all’abitazione dello spacciatore ove i Carabinieri rinvenivano, nella cassetta della posta in uso all’interessato, tre involucri di eroina dal peso complessivo di cinque grammi della stessa fattura e confezionamento delle due dosi rinvenute e sequestrate poco prima per strada.

Tutto lo stupefacente veniva sottoposto a sequestro.

Lo spacciatore di Benevento di circa 45 anni veniva tratto in arresto e su disposizione della dott. essa Maria Colucci, sostituto Procuratore della Repubblica di Benevento, l’uomo veniva ristretto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.