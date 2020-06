Castelfranco in Miscano| Carenze igienico sanitarie, Carabineri Forestali sequestrano 3 quintali di prodotti caseari

I militari del N.I.P.A.A.F. presso il Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento, unitamente a quelli della Stazione CCF di Castelfranco in Miscano (BN) ed ai Medici Veterinari del Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzione Zootecniche dell’ASL Benevento, hanno effettuato un controllo afferente il settore lattiero-caseario presso un’azienda ubicata nell’Area del Fortore. Durante la verifica venivano riscontrate gravi carenze igienico sanitarie, in particolare all’interno dei locali adibiti alla lavorazione e stagionatura degli alimenti, oltre al rinvenimento di prodotti caseari in stato di alterazione ed altri in assenza di tracciabilità. Per tali motivazioni si procedeva a sottoporre a sequestro circa n. 3 (tre) quintali di prodotti caseari.

Al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per la mancanza di tracciabilità e per le oggettive carenze igienico sanitarie riscontrate. Il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per detenzione e per la vendita di alimenti alterati. Infine i Medici Veterinari disponevano il blocco delle lavorazioni.