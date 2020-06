È di un ferito trasportato in codice giallo al San Pio di Benevento, il bilancio di un impatto frontale sulla strada Fortorina. Due le vetture che si sono scontrate: una Fiat Seicento e una Mini Cooper. L’uomo, un sessantenne alla guida della Seicento avrebbe riportato trauma cranico non commotivo e diverse contusioni in più parti del corpo. Sul posto sono prontamente giunti i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso.