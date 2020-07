Benevento| Arrestato dai Carabinieri 28enne per violazione obbligo soggiorno

A Montesarchio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Benevento nel corso di attività info-investigativa tesa a contrastare l’uso e lo spaccio di droga hanno sorpreso P.M., beneventano 28 enne, già conosciuto dai militari per le sue vicende penali pregresse, mentre a bordo di pullman di linea Napoli – Benevento tornava dal capoluogo partenopeo. Nella perquisizione personale dell’uomo i carabinieri hanno scoperto e rinvenuto addosso all’uomo un piccolo involucro con circa mezzo grammo di sostanza stupefacente, verosimilmente eroina, nascosta nell’incavo dell’ombelico. Dagli ulteriori accertamenti, bloccato alla fermata degli autobus di linea del centro caudino, è emerso che l’uomo stava ritornando nel Sannio proveniente da Napoli, dove verosimilmente si era rifornito dello stupefacente contravvenendo alla misura di prevenzione dell’obbligo di soggiorno in questo capoluogo, cui era stato sottoposto e, per questo motivo è stato tratto in arresto.

Pertanto, dopo le consuete formalità e, su disposizione del Sostituto Procuratore di Turno, il 28enne è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare. Lo stesso è stato poi segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.