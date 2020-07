Benevento| Uomo giù dal parapetto,si tratta di un equilibrista ceceno.Resta in prognosi riservata

Si è lanciato o è caduto giù in modo accidentale dal parapetto di Via Posillipo giù nel greto del Calore ? E’ l’interrogativo che si pongono gli investigatori circa la dinamica di questo fatto di cronaca che vede protagonista un cittadino ceceno che sarebbe stato salvato dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Scenario dell’accaduto la centralissima via Posillipo, sul lungo Calore, nel tratto che dalla Madonna delle Grazie giunge al ponte.Un posto abbastanza in vista trafficato da automobilisti e passanti,che infatti avrebbero dato l’allarme.Pare che l’uomo, (forse un acrobata) stesse provando uno dei suoi numeri da equilibrista,camminando sul ciglio del muretto,poi forse deve aver perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto per più di 20 metri. L’uomo finito tra la folta vegetazione che costeggia il greto del fiume è rimasto fortunatamente cosciente ed è riuscito ad interagire con i soccorritori lasciando intendere di essere ferito in modo grave.Le manovre di soccorso hanno richiesto tempo e l’intervento di una squadra del soccorso fluviale e anche l’intervento di pompieri che si sono calati con delle corde per raggiungere il ferito. L’uomo è stato prontamente trasferito all’Ospedale San Pio in codice rosso,mentre la strada è rimasta chiusa al traffico per quasi un’ora.Sull’episodio intanto sono in corso le indagini.