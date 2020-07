Incidente stradale questa sera lungo la statale Appia a Tufara Valle, in località “Sferracavallo”. Impatto tra un auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro, un 39enne, trasportato in codice rosso al San Pio di Benevento. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto

IN AGGIORNAMENTO