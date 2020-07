Sorpeso con un etto di cocaina pura e 5.500 euro in contanti/VIDEO

Ancora un sequestro di droga in Irpinia. Questa volta la scoperta dei Carabinieri in una vettura. Protagonista un uomo di 44 anni di Altavilla Irpina che ora dovra’ rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I fatti si sono svolti nella tarda mattinata di giovedi a Grottolella: l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Investigativo è scattato a seguito di una meticolosa e laboriosa attività informativa.

Gli investigatori, dopo aver attentamente monitorato i movimenti 4enne considerato di possibile interesse nella lotta alla droga, ritenevano giunto il momento di intervenire. Intimato l’“Alt” alla Panda, con a bordo solo il conducente, si procedeva al controllo. I sospetti avuti dagli operanti hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale e veicolare sono stati rinvenuti 100 grammi di cocaina pura e 5.500 euro in contanti, probabile provento dell’illecita attività di spaccio. A dir poco singolare il sistema di occultamento presente nell’utilitaria, ricavato nella plancia dell’auto dove solitamente è istallato il sistema airbag per il passeggero: l’inserimento di uno spinotto permetteva l’alimentazione di un congegno elettrico che, premendo un pulsante nascosto sotto al cruscotto, azionava l’apertura del cassetto mascherato dalla parte di plastica soprastante l’airbag. Il 44enne, le cui responsabilità venivano sancite dalle prime analisi tossicologiche, è stato così dichiarato in arresto e, dopo le formalità di rito espletate negli uffici della Caserma “Litto”, condotto alla Casa Circondariale di Avellino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La cocaina (del valore commerciale al dettaglio sulla piazza avellinese calcolato in oltre 10.000 euro) è stata sottoposta a sequestro unitamente al denaro e ai due cellulari trovati in possesso dell’arrestato.