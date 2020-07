Cervinara| Terribile scontro auto e scooter: muore centauro di 53 anni

Gravissimo incidente stradale avvenuto sulla strada che da Cervinara porta a San Martino Valle Caudina. Per cause da accertare l’auto avrebbe travolto lo scoter uccidendo sul colpo l’uomo che lo stava conducendo, un 53enne di Cervinara. A nulla è valso l’intervento seppur tempestivo dell’ambulanza del 118. L’episodipo accaduto oggi pomeriggio fa il paio con un altro episodio accaduto ieri sera nel territorio di Santa Croce del Sannio. Anche in quel caso a perdere la vita un centauro di 42 anni del Molise.

segue servizio