Inchiesta Covid Hospital in Campania, indagata anche l’irpina Santaniello

Si allarga l’inchiesta sulla costruzione degli ospedali Covid in Campania e tra gli indagati c’è anche Roberta Santaniello. L’ingegnere irpina, ex presidente provinciale del Pd, membro dell’Unità di crisi regionale e del gabinetto della giunta per la Protezione Civile. L’attività investigativa condotta dai pm Mariella Di Mauro e Simone De Roxas, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giuseppe Lucantonio, ipotizza per la Santaniello il reato di turbativa d’asta e frode in pubbliche forniture nel filone d’inchiesta sulle gare bandite da Soresa. Stessa ipotesi di reato contestata al dirigente dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva, a Luca Cascone, consigliere del governatore Vincenzo De Luca su Trasporti e Mobilità e suo braccio destro, e al presidente di Soresa, Corrado Cuccurullo. A tutti sono stati sequestrati telefoni cellulari e pc.