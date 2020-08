Si lancia dal terzo piano dal suo appartamento in via Terminio, muore un 72enne. Tragedia in pieno centro ad Avellino. L’uomo è precipitato dalla finestra nel bagno. Portato d’urgenza al Pronto Soccorso del Moscati, le sue condizioni sono apparse subito disperate già in ambulanza. È deceduto durante il trasporto. Le indagini sono a cura della polizia, giunta immediatamente sul posto.