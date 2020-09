Benevento| Incidente nella galleria Avellola, ferito 68enne di San Leucio del Sannio

Paura lungo il raccordo autostradale di Benevento, all’ingresso della galleria Avellola in direzione dello stadio “Vigorito”. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una Citroen C1, finita di traverso sulla carreggiata poi contro il guard rail, ed un tir. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, il 118 e le forze dell’ordine. Nel violento impatto è rimasto ferito un 68enne alla guida della Citroen C1 originario di San Leucio del Sannio. La strada in direzione Stadio Vigorito è stato chiuso al traffico veicolare per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dei veicoli. Al vaglio della Municipale la dinamica del sinistro.

segue servizo