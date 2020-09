Benevento| La denuncia dell’Osapp: “Cinque poliziotti aggrediti e feriti”

Disordini nel pomeriggio all’interno del carcere di Benevento. Due detenuti di origine marocchina avrebbero incendiato due celle reagendo con violenza all’intervento degli agenti della Polizia penitenziaria. A denunciare l’accaduto il sindacato di polizia penitenziaria Osapp. Sarebbero 5 gli agenti rimasti feriti, uno dei quali in maniera seria, e che hanno dovuto fare ricorso alle cure in ospedale. “Ancora eventi critici che mettono a repentaglio l’incolumità del personale di polizia penitenziaria, e del taser non si vede neanche l’ombra”, commentano i segretari regionali campani del sindacato di polizia penitenziaria Osapp, Vincenzo Palmieri e Luigi Castaldo. Già la scorsa notte, sempre nel carcere di Benevento , la polizia penitenziaria è intervenuta per soccorrere altri due detenuti che hanno commesso atti di autolesionismo e sono stati trasportati in ospedale