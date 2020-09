San Lorenzello| Ancora fuoco sul monte Erbano, Lavogna: una ferita che restera’ nella storia. I cittadini sui social: subito una raccolta fondi

Ore e ore di duro lavoro questi giorni a San Lorenzello dove continua a bruciare giorno e notte il monte Erbano. Ad aiutare le operazioni di spegnimento anche i Canadair oltre che un elicottero della Regione Campania. Per tutta la giornata di martedi i mezzi dei vigili del fuoco di Benevento, una squadra di Telese Terme e squadra antincendio boschivo Vigili del Fuoco che stanno tentando di spegnere il vasto rogo che sta preoccupando la popolazione. Un lavoro intenso che è durato anche questa notte come ha spiegato a Labtv il Direttore Coordinatore Soccorso Vigili del Fuoco di Benevento Giovanni Ferrara che spera anche in un po di pioggia.

Ad interessarsi della vicenda del Monte anche il mondo della politica, “Esprimo la mia vicinanza ai Comuni coinvolti – prosegue il Consigliere della Regione Campania Mortaruolo,– da Fontanavecchia fino al versante che si affaccia su Cerreto Sannita, e a tutti i cittadini costretti ad assistere all’ennesimo rogo che ha colpito la nostra Provincia. Le nostre montagne, i luoghi simbolo della nostra terra, dove siamo nati ed abbiamo scelto di restare, devono essere preservati e tutelati in ogni modo possibile, attraverso la prevenzione dai roghi accidentali ma soprattutto con la condanna di quelli dolosi’ Preoccupata anche Anna Rita Russo di Fratelli D’Italia che dice: “È necessario pensare a nuove politiche di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi nel Sannio e nell’ intera regione”. La situazione del MOnte e’ drammatica ma resta sotto controllo. Dal canto suo il sindaco Lavorgna, ai microfoni, si dice preccupato ma sereno: hanno colpIto il cuore verde del Sannio e restera’ una ferita nella storia.

Il monte Erbano, chiamato cosi per le numerose erbe officinali e aromatiche, domina un vasto territorio che interessa non solo il comune di San Lorenzello ma anche quello di Faicchio. E sui social spunta anche una raccolta fondi dei cittadini: ” Apriamo un crowdfunding e raccogliamo fondi da mettere a disposizione per una riqualificazione e rimboschimento di Monte Erbano‘ si legge in un post su facebook. E le fiamme continuano a bruciare..