Dramma a Serino, rinvenuto cadavere un 22enne del posto. Il giovane si sarebbe allontanato da casa questa mattina, con propositi non affatto rassicuranti. Poco fa, in contrada Acquara, i carabinieri della Stazione di Serino hanno localizzato l’auto del giovane e rinvenuto poco distante il suo corpo semicarbonizzato. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Solofra. Indagini in corso.