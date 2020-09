Ancora un furto in un bar tabacchi. Questa volta l’episodio è accaduto la notte scorsa in un bar tabacchi di via San Giovanni. I ladri,una volta forzato l’ingrsso e manomesso il sistema d’allarme, hanno rubato sigarette, soldi dal registratore di cassa e dal cambiamonte e un quantitativo di gratta e vinci.