Covid-19, aggiornamento dal “San Pio”: un nuovo decesso nell’area Covid

Un nuovo decesso per Covid nel Sannio, ma questa volta non si tratta di una persona residente nel territorio provinciale ma di un paziente ricoverato all’ ospedale “San Pio” nell’area Covid e residente in altra provincia

Di seguito la nota stampa del “San Pio”

Si comunica che, a seguito del decesso di un paziente positivo ricoverato nell’Area Covid e residente in altra provincia, restano ricoverati nella predetta Area nr. 11 pazienti positivi, dei quali nr. 4 residenti nella provincia di Benevento e nr. 7 residenti in altre province.