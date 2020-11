Dramma a Limatola: auto contro muro, muore 16enne

Tragico incidente ieri sera a Limatola dove a seguito dell’impatto contro un muro di una Mini Cooper ha perso la vita un 16enne del posto. Viaggiava insieme ad altre due persone le cui condizioni non sono gravi. Inutili i tentativi di rianimare il giovane studente sannita: i soccorsi giunti sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e Carabinieri, hanno fatto il possibile ma non c’è stato nulla da fare. Ora la salma si trova all’obitorio dell’ospedale di Caserta. Il fatto è successo in una strada centrale del paese. Ancora da chiarire le cause dell’incidente: qualche aiuto potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza. Sgomento e tristezza nel centro telesino.