Il mondo del giornalismo sannita è in lutto per la scomparsa di Gianluca Mannato. Firma de “Il Mattino”, Mannato, 44enne, è deceduto questa notte al “San Pio” di Benevento a seguito di complicanze per il Covid-19. Da diverse settimane ricoverato, il noto giornalista e architetto purtroppo non ce l ha fatta. Persona ben voluta da tutti, e amico di Labtv, da parte della nostra testata il più sentito cordoglio alla famiglia