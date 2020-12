Benevento| Rubavano rame all’ex Scuola Sannio, denunciati 4 giovani

Una squadra della Polizia municipale di Benevento, diretta dal tenente Francesco Del Gaudio, in collaborazione con la Questura di Benevento, nel primo pomeriggio di oggi, ha sorpreso quattro giovani nell’area dell’ex-Scuola “Sannio” di Via San Pasquale, intenti a scassinare delle caldaie con l’intento di rubare il rame ivi contenuto.

Dopo averli fermati e portati in Questura per la foto segnalazione e gli adempimenti di rito, il giovane maggiorenne, C.T. di anni 24, è stato deferito all’A.G. per invasione di edificio pubblico, tentato furto aggravato, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Gli altri due minorenni imputabili risponderanno soltanto di invasione di edificio pubblico e danneggiamento.

Il quarto giovane, non imputabile, non verrà denunciato.

Al maggiorenne sono stati sequestrati gli arnesi da scasso, posti a disposizione dell’A.G.

Il Comandante della Polizia municipale, Fioravante Bosco, si è congratulato con gli uomini che hanno condotto l’operazione, e ha auspicato che determinati atti contro il patrimonio comunale e nei confronti degli agenti non abbiano più a ripetersi.