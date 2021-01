Neve sull’Irpinia, a Monteforte disagi alla viabilità e auto fuori strada. Intervento dei mezzi di soccorso

Dalla Siberia vento, neve e freddo sull’Irpinia. Come da previsioni Burian ha cominciato a sferzare anche il territorio della provincia di Avellino, a partire dai rilievi. Completamente imbiancato Montevergine, dove si è registrata una vera e propria bufera con cumuli bianchi anche considerevoli. Così come sul Laceno. Spruzzi più o meno consistenti nei comuni delle zone più interne come Montemarano, Montemiletto, Castelvetere, Teora, Bagnoli, Chiusano San Domenico e Volturara. In particolare, sui Monti Picentini la quota neve risulta già molto più bassa, così come dovrebbe scendere anche altrove nelle prossime ore, specie nella notte. Neve anche nell’hinterland, a Mercogliano come pure nell’area della Media Valle del Sabato. Mentre nella parte alta di Monteforte l’asfalto viscido ha causato non pochi disagi alla viabilità con una decina di automobilisti che hanno perso il controllo della loro vettura e sono finiti fuori strada. Per rimetterli sulla carreggiata è stato necessario l’intervento dei mezzi di soccorso. Qualche problema, inoltre, anche tra l’Arianese e la Valle Ufita, fino alla Baronia al confine con la Puglia.

Nevica sull’autostrada A16 che come l’Ofantina, la Variante e via Nazionale vengono monitorate costantemente dalle forze dell’ordine e dall’Anas, pronte a chiamare i mezzi spargisale e spazzaneve. Al momento le condizioni di transitabilità generali sono discrete ma la Protezione civile ricorda agli automobilisti di mettersi in viaggio solo per necessità e se muniti di catene o con pneumatici da neve montati.

Le temperature massime scenderanno ancora, così come la quota neve è prevista tra i 400 e i 600 metri sul livello del mare.