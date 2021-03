Covid, tre decessi al “San Pio”. I ricoverati sono 81

Altri tre decessi nell’area Covid dell’Ospedale “San Pio” di Benevento. E’ quanto emerge dal bollettino odierno dell’azienda ospedaliera sannita. A perdere la vita una donna di 91 anni del capoluogo, e due uomini della provincia: un 81enne di Limatola e un 91enne di Torrecuso. Non si ferma la scia di vittime per complicanze legate al covid: 8 da inizio settimana, la metà sanniti.

Nelle ultime 24 ore inoltre 9 nuovi ingressi nell’area Covid e 5 dimissioni. Alla luce di questi dati il numero dei ricoverati è pari ad 81, uno in più rispetto a ieri.

Bollettino informativo del 25.03.2021