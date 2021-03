Un uomo di 75 anni ha perso la vita in un incidente agricolo. L’uomo era intento a svolgere dei lavori a bordo di un trattore, nel proprio terreno, quando il mezzo agricolo si è rovesciato finendogli addosso. L’incidente si è verificato nel pomeriggio in contrada Santa Maria a Casalduni, nella campagna a pochi metri da casa della vittima. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Benevento, l’ambulanza del 118 e i carabinieri di Ponte, ma per il 75enne non c’è stato nulla da fare.