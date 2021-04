Benevento| Tentata estorsione in un cantiere, quattro persone arrestate

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Benevento hanno arrestato, in flagranza di reato, 4 persone ritenute responsabili del reato di tentata estorsione. Si tratta di un pregiudicato 64enne e di suo figlio sorvegliato speciale 32enne ed altri due beneventani, uno di 28 anni e l’altro di 24 anni, tutti pregiudicati. Il fatto si è verificato presso un cantiere edile di contrada San Vitale a Benevento. I militari sono intervenuti grazie alla collaborazione della vittima, titolare dell’impresa, che qualche giorno fa, ha denunciato ai carabinieri di essere stato oggetto di una richiesta estorsiva di 20 mila euro da parte di due persone che si erano presentate presso il suo cantiere avvertendo che sarebbero tornati questo pomeriggio per riscuotere la prima metà della somma richiesta. Al posto del titolare dell’impresa i malviventi hanno invece trovato i militari del Nucleo Investigativo travestiti da operai che li hanno arrestati. I quattro, dopo essere stati condotti presso gli uffici del Comando Provinciale sono stati arrestati con l’accusa del reato di estorsione aggravata e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Benevento, condotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.