Avella| Truffa dell’assicurazione Rca, automobilista paga 700 euro ma il falso broker scompare

L’attività dell’Arma finalizzata alla prevenzione e repressione dell’odioso fenomeno delle truffe, continua in maniera incessante. Questa volta l’indagine avviata dai carabinieri della Stazione di Avella, prende spunto dalla denuncia sporta da una donna che, dovendo assicurare la sua auto, veniva attratta dal prezzo oltremodo conveniente di una polizza R.C.A. pubblicizzata su internet. Non esitava quindi a richiedere un preventivo.

Ignara del raggiro in cui sarebbe incappata, effettuava il pagamento del premio di circa 700 euro, mediante ricarica su carta prepagata. Quindi, ricevuta la documentazione via mail, tramite un’applicazione dello smartphone appurava che in effetti il veicolo non risultava assicurato. Atteso vanamente alcuni giorni, tentava di ricontattare il sedicente assicuratore che si rendeva irreperibile sui contatti forniti.

Solo a questo punto non aveva più alcun dubbio del raggiro in cui era incappata e non esitava a sporgere denuncia.

Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di risalire all’identità del presunto responsabile: si tratta di un 35enne della provincia di Salerno, già noto per tale tipologia di reato.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico del predetto è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.