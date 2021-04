Avellino| Scomparsa Ziccardi, Pizzuti e Morgante: grave perdita per la Sanità irpina. Il Pd: uomo di valore

“La scomparsa di Roberto Ziccardi rappresenta una grave perdita per la Sanità irpina. Uomo di grandi competenze professionali e di indiscusse qualità umane, ha ricoperto ruoli di vertice sia in ambito politico che sanitario, offrendo un contributo notevole alla crescita dei servizi a tutela della salute dei cittadini. Credeva fermamente nel valore della sanità pubblica, per la quale ha speso impegno ed energie con sincera passione. La sua figura di intellettuale acuto e lungimirante e le importanti battaglie che ha portato avanti costituiscono esempi da seguire per le giovani generazioni che si affacciano alla professione medica e che desiderano, in particolare, dedicarsi all’organizzazione e alla gestione della sanità”. Così il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Moscati, Renato Pizzuti, sulla notizia della morte dell’ex manager della Sanità.

La nota del Pd irpino. “Con la scomparsa di Roberto Ziccardi l’Irpinia perde un uomo di grande valore, di riconosciuto rigore morale e intellettuale profondamente legato alle idealità della Sinistra. Roberto ha profuso negli anni uno straordinario riconosciuto impegno nel suo lavoro professionale come Direttore Sanitario del CTO di Napoli e come Direttore Generale dell’ASL2 di Avellino, e nell’impegno istituzionale come Consigliere Regionale della Campania. Il PD Irpino partecipa con commossa vicinanza al dolore della Famiglia”.

La Direzione Strategica dell’ASL di Avellino esprime, a nome di tutta l’Azienda, il proprio cordoglio per la scomparsa del dott. Domenico Roberto Ziccardi, Direttore Generale dell’ASL AV 2 dal 2001 al 2006. Medico dal volto umano, mente illuminata e professionista dalle grandi doti manageriali. “Seppe guidare l’ASL con competenza e lungimiranza – afferma il Direttore Generale dell’ASL di Avellino, Maria Morgante – ebbe un ruolo di primo piano nella riforma e nel potenziamento dell’assistenza sanitaria sul territorio provinciale”. L’Azienda Sanitaria Locale si associa al dolore dei familiari per la tragica scomparsa.