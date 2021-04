Montesarchio|Contrasto ai furti: banda di ladri messa in fuga dai Carabinieri con recupero furgone oggetto di furto e arnesi atti allo scasso

Il dispositivo attuato nel corso dei servizi messi in atto su disposizione del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento per fronteggiare il fenomeno dei furti in abitazione nel territorio di competenza del Comando Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN) ha visto l’intensificarsi dei controlli su tutte le arterie stradali sia per prevenire i reati predatori che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

In tale ottica, verso le ore 02:00, equipaggio della Stazione Carabinieri di Arpaia (BN), impegnato in servizio perlustrativo sulla SS7 Appia, intercettava furgone con due occupanti i quali, non ottemperando all’alt imposto dai militari, si davano a precipitosa fuga. Inseguiti per alcuni chilometri e ormai braccati grazie anche all’intervento in ausilio di altro equipaggio della Radiomobile della Compagnia CC di Montesarchio (BN), i malviventi, giunti nei pressi del centro di Arpaia (BN), decidevano di abbandonare il veicolo per fuggire a piedi nelle campagne circostanti riuscendo a far perdere le proprie tracce nonostante il tentativo dei militari che si erano posti alla loro ricerca a piedi.

Gli accertamenti immediati consentivano di appurare che il veicolo, un Fiat Cubo, era stato asportato il 20 aprile 2021 in Arpaia (BN) mentre all’interno venivano rinvenuti arnesi atti allo scasso, poi sottoposti a sequestro. Sul posto veniva altresì inviato personale specializzato per i rilievi del caso. Il veicolo veniva riconsegnato al legittimo proprietario. Sono tuttora in corso indagini tese all’identificazione dei componenti della banda di malviventi.