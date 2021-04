Intervento alquanto curioso quello effettuato da una squadra dei Vigili del Fuoco di Avellino, nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada Bonatti, alla periferia della città, per il recupero di un esemplare di pavone femmina su di un albero del posto. Infatti una signora residente avvistato il pennuto ha avvisato la sala operativa del Comando di via Zigarelli, e con non poche difficoltà il pavone è stato recuperato e affidato alla dottoressa del servizio ASL veterinario.