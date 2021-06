Chiusano San Domenico| Realizzano una strada in un’area sottoposta a vincoli, 6 persone denunciate

I carabinieri della Stazione di Chiusano San Domenico hanno denunciato 6 persone ritenute responsabili, a vario titolo, della realizzazione di una strada in località montana sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, nonché Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.). Nell’ambito di specifici servizi tesi alla tutela del vincolo idrogeologico e degli habitat naturali protetti, i militari hanno accertato che in un’area boschiva del comune di Chiusano San Domenico era stata realizzata, in assenza di autorizzazioni, una strada sterrata lunga circa 150 metri e della larghezza variabile tra i 2 e i 2,5 metri. All’esito dei successivi accertamenti sono emerse responsabilità a carico delle 6 persone che pertanto sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Avellino.