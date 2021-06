Ritrovati i trattori e l’autocarro rubati al Parco naturalistico del Volturno di Amorosi

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita, con l’ausilio dei colleghi di Caserta e Cercola (NA), a seguito di articolata attività di indagine, hanno rinvenuto in Castel Morrone (CE), nei pressi del Paladecò, nascosti in una cava in disuso, un trattore e un autocarro, mentre in Cercola, presso l’abitazione di un 65enne, già noto alle forze dell’ordine, il secondo trattore, tutti provento di furto avvenuto nella notte del 01 giugno u.s., per un valore di circa euro 70.000 (settantamila) non assicurato, ai danni della società Parco del Volturno di Amorosi (BN), noto parco naturalistico ed area pic-nic sito in prossimità del fiume Volturno ai confini con la Provincia di Caserta. Le indagini, avviate nell’immediatezza, grazie anche alla visione delle immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private, hanno consentito di risalire al percorso fatto dai malviventi fino al rinvenimento dei mezzi ed alla loro restituzione ai legittimi proprietari e si sono concluse con la denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente del 65enne di Cercola per ricettazione.