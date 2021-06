Perde il controllo della sua moto, centauro trasportato al San Pio

Paura questa mattina nel territorio di Tufara. Un giovane di 29 anni di San Leucio del Sannio ha perso il controllo della sua moto. Per cause in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri della Comapgnia di Montesarchio il centauro a bordo ha perso il controllo del suo Ducati ha sbandato e caduto rovinosamente sul’aslfalto. Il ragazzp ha colpito anche i guaradrail vicino un distributore di carburanti. Immediato il trasferimento al San Pio lin quanto il centauro lamentava dolori all’arto inferiore.