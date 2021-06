Benevento|Dipendente ruba 10 mila euro dal negozio dove lavorava, la Polizia lo arresta

Si era appropriato dei soldi del negozio dove lavorava. Cosi e’ stato arrestato in flagranza di reato dagli Agenti della Polizia di Stato. E’ bastata dunque una perquisizione personale, avvenuta poche decine di metri di distanza dal luogo di lavoro, per trovargli indosso oltre duecento euro in banconote di diverso taglio. Tra queste banconote ve ne erano diverse che erano state precedentemente fotocopiate e poi utilizzate per un acquisto e così sono scattate le manette per il cinquantaduenne beneventano, con l’accusa di tentato furto pluriaggravato. L’indagine degli investigatori della Squadra Mobile è iniziata da quando il titolare del negozio aveva iniziato ad accertare gli ammanchi in cassa. E, dopo una breve indagine interna, avevano ipotizzato potesse essere proprio quel dipendente ad averli rubati.Considerevole la cifra che sarebbe stata sottratta al titolare dell’attività, verosimilmente quantificabile in diverse migliaia di euro.Nella flagranza di reato è stata, altresì, effettuata una perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato dove è stata rinvenuta e contestualmente sequestrata la somma di circa diecimila euro in contanti, ritenuta provento dell’illecita attività. L’uomo, una volta in Questura, è stato sottoposto agli accertamenti di rito e successivamente, su indicazione dell’A.G. procedente,è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari