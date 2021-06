Cervinara| Ricerche del 57enne scomparso, oggi in volo anche l’elicottero

I Vigili del Fuoco di Avellino dalle prime luci di oggi 29 giugno sono stati impegnati nella ricerca di un uomo di 57 anni, Antonio Moscatiello,

residente nel comune di Cervinara, e avvistato l’ultima volta domenica 27 giugno intorno alle ore 11.30 in paese. Sul posto l’unità di comando avanzato dove opera il nucleo TAS (topografia applicata al soccorso), il nucleo cinofili il nucleo SAF (speleo Alpino fluviale) e le squadre terrestri. Le ricerche si sono concentrate nel comune di Cervinara in località Coppola, e nelle

zone rurali in prossimità del centro abitato.

Nel pomeriggio è intervenuto l’elicottero “Drago 69” del nucleo regionale di Pontecagnano; il mezzo aereo ha sorvolato le pendici limitrofe al comune di Cervinara oltre i territori dei comuni vicini.

Al momento lo sforzo profuso non ha dato esito, continuano le ricerche.