Calabritto| Provoca un incidente e rifiuta l’alcol test, denuncia e ritiro patente per una 40enne

I carabinieri della Stazione di Calabritto hanno denunciato una 40enne della provincia di Salerno, per essersi rifiutata di sottoporsi all’alcol test. La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione del territorio quando è intervenuta per un sinistro stradale con feriti e senza coinvolgimento di altri veicoli.

L’automobilista, in evidente stato di ebbrezza, avendo rifiutato l’invito dei carabinieri a sottoporsi al test, è stata deferita alla Procura della Repubblica di Avellino. A suo carico, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente di guida.