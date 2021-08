Montella| Detenzione abusiva di munizioni: 50enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno denunciato un 50enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione abusiva di munizionamento. La pattuglia dell’Aliquota Radiomobile era impegnata in un servizio notturno di controllo del territorio, quando hanno intimato l’“alt” al furgone condotto dal 50enneL’anomalo atteggiamento manifestato dal soggetto, ha indotto i militari ad approfondire l’accertamento. E, all’esito della perquisizione veicolare, hanno rinvenuto una quindicina di cartucce calibro 12, di vario tipo, illegalmente detenute. Per l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è quindi scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.