Emergenza incendi nel Sannio: da fine giugno oltre 200 interventi

Continua a bruciare il Sannio. Nelle ultime ore altri incendi hanno colpito la provincia, già duramente messa alla prova nelle ultime settimane. Dalla Valle Caudina alla Valle Telesina Vigili del Fuoco, uomini del servizio anticendio della Provincia e Protezione Civile stanno combattendo con ogni mezzo disponibile. Ieri un vasto incendio ha interessato Cirignano, frazione di Montesarchio. Necessario l’intervento di un canadair per supportare le operazione di spegnimento. Più o meno nelle stesse roghi interessavano altri comuni sanniti : problemi infatti si sono registrati a San Lorenzello e Beltiglio e, in misura minore, anche nel capoluogo. Da fine giugno ad oggi circa 221 le richieste di intervento su tutto il territorio, con gran parte degli incendi che si sono sviluppati nelle ultime due settimane. Fiamme che ieri hanno colpito anche l’Irpinia con piccoli focolai, come ad esempio a Roccabascerana. Veri e propri attimi di terrore, invece, per tanti cittadini sanniti in vacanza a Campomarino, località balneare del Molise. Un incendio infatti è divampato lungo la strada statale 16 con le fiamme che hanno lambito l’abitato crendo problemi alle famiglie che, per motivi di sicurezza, hanno dovuto lasciare le case invase dal fumo. Per circa 2 ore mezzo stop al transito degli automobilisti e ai treni provenienti da Pescara. La situazione si è normalizzata solo in serata.

Su questo, cosi come su tutti gli incendi indagano gli inquirenti. Di certo a complicare le cose c’è il forte vento e le alte temperature che facilitano la propagazione delle fiamme e rendono più difficoltose le operazioni di spegnimento. E quella che è appena iniziata sarà, sotto il profilo delle temperature, una settimana da bollino rosso. Sono previsti infatti oltre 40 gradi in diverse località del Sannio e dell’Irpinia. Dalle autorità preposte l’invito a prestare la massima attenzione.