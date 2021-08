Ceppaloni, morto l’uomo ustionato nell’incendio di mercoledì

Non ce l’ha fatta, Valter Porcaro, il 53enne rimasto gravemente ustionato nell’incendio del suo uliveto è morto a causa delle grandi ustioni su tutto il corpo. L’uomo originario di San Leucio Del Sannio, nella giornata di mercoledì era intervenuto per spegnere le fiamme divampate nel terreno di sua proprietà coltivato ad ulivi. Nel tentativo di domare il rogo, ha perso i sensi a causa della forte inalazione di fumo.Quando i soccorsi sono arrivati sul posto lo hanno stabilizzato mantenendo i suoi parametri vitali per consentirgli di arrivare vivo in ospedale, in cui è stato trasportato con un elisoccorso arrivato da Pontecagnano. All’Ospedale San Pio di Benevento le sue condizioni sono apparse da subito molto serie, fino a quando nella giornata di ieri si è reso necessario il trasferimento al reparto grandi ustionati del Cardarelli di Napoli, dove però nonostante le cure, non ce l’ha fatta. La notizia della sua morte è stata appresa in giornata, lasciando la comunità di San Leucio Del Sannio nella tristezza e sgomento.