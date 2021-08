Incendi in Irpinia: impegnate tutte le squadre dei vigili del fuoco e un elicottero. Continuano le ricerche della scomparsa con droni e unità cinofile

Altra giornata campale per i Vigili del Fuoco di Avellino per quanto riguarda gli incendi boschivi, infatti sono state impegnate tutte le squadre della sede centrale e delle cinque sedi distaccate per far fronte alle fiamme che anche oggi hanno attanagliato l’Irpinia. Le zone maggiormente colpite sono state quelle di Taurasi, in contrada Ferrovia, Lapio, sulla strada Vicinale Del Carmine, San Michele di Serino, in via Santa Candida, Chiusano san Domenico, sulla Piana Vena Dei Corvi, e a Castelvetere, in località Cipollara. Si continua senza sosta a lavorare per far fronte alle tante richieste che giungono presso la sala operativa del Comando di via Zigarelli. Impegnata anche la flotta aerea del Corpo Nazionale con l’intervento dell’elicottero “Orso Bruno”.

Oltre a tutti questi interventi sono ancora in corso le operazioni di ricerca della 40enne Daniele Carpentieri scomparsa a Petruro di Forino dove nel posto di Comando avanzato opera il nucleo TAS (topografia applicata al soccorso), il nucleo cinofili, il nucleo SAPR che con i droni sta perlustrando l’area ed in fine la squadra terrestre che sta facendo tutti i controlli delle aree partendo dal posto di ultimo avvistamento nei pressi dell’abitazione della donna.