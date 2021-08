Incendi nel Sannio, continua l’emergenza

Solo alle 8.15 di oggi, 16 agosto, si è conclusa la battaglia contro il fuoco che fin dalle prime ore di Ferragosto aveva aggredito contrada Ripabianca di Ceppaloni.

Il Servizio AIB della Provincia di Benevento, coordinato dalla Centrale Operativa Territoriale della Regione Campania e dalla Centrale nazionale del 1515 dei Vigili del Fuoco, supportata anche dall’alto dagli elicotteri antincendio della Protezione Civile, è intervenuto con tutti gli operatori del Servizio Forestazione a disposizione per spegnere le fiamme che aggredivano, oltre a macchia mediterranea, a vegetazione incolta e sterpaglie anche campi coltivati ed uliveti nella zona che sovrasta la Statale 7 Appia. Contemporaneamente, nella stessa giornata di Ferragosto, altri roghi erano attivi ancora una volta in località Fiego di Apollosa; mentre, stamani, spenti infine i roghi a Ripabianca di Ceppaloni, un altro allarme è scattato in territorio di Forchia.

E’ in corso la stima per la quantificazione esatta delle aree distrutte dal fuoco.