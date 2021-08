Montefredane| Fuga di gas ed esplosione al piano terra di un edificio, nessun ferito

Alle 15 di oggi i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Arcella a Montefredane, per una deflagrazione dovuta ad una fuga di gas da una bombola di GPL, al piano terra di un edificio di case popolari. La bombola era chiusa in un piccolo armadio in alluminio, di quelli che sono spesso a protezione delle caldaie esterne ai fabbricati. La perdita di gas ha saturato questo armadio e con un innesco vi è stata la deflagrazione. Lo scoppio ha provocato dei danni alla parte esterna del palazzo, e per fortuna non si sono registrate persone coinvolte. La squadra intervenuta ha messo in sicurezza l’area.