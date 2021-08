Serino| Vitello cade in una gola, recuperato con l’elicottero

I Vigili del Fuoco di Avellino, tra i tanti interventi per incendi che anche oggi hanno interessato la nostra Irpinia, sono stati protagonisti di un intervento alquanto insolito ma lungo e delicato. Infatti sono dovuti intervenire a Serino in località Cerreto in montagna, per il recupero di un vitello caduto in una gola profonda circa 100 metri. La squadra intervenuta anche con unità S.A.F. (speleo – alpino – fluviale) ha raggiunto l’animale ed impossibilitata a poterlo recuperare, vista la zona impervia, ha fatto intervenire l’elicottero del nucleo regionale di Pontecagnano, che ha effettuato il recupero. Il bovino è stato portato sano e salvo in un’area del posto accessibile, dove è stato consegnato al proprietario.