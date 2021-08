Mirabella Eclano| Atti persecutori, stalker finisce nel carcere di Ariano Irpino

I carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano hanno tratto in arresto un uomo, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria per il reato di “Atti persecutori”. Lo stesso, sottoposto a una misura alternativa alla detenzione, in alcune occasioni ha violato le prescrizioni impostegli a tutela delle vittime.

La puntuale refertazione di quanto rilevato dai carabinieri ha fatto scattare nei suoi confronti l’ordinanza della misura cautelare in carcere. Per lui si sono dunque aperte le porte della Casa Circondariale di Ariano Irpino.