Covid, un decesso al “San Pio”. I ricoverati sono 9

E’ una 87enne di Castelvetere in Valfore la 326esima vittima del Covid nell’ospedale “San Pio” di Benevento. E’ quanto emerge dal bollettino odierno dell’azienda ospedaliera sannita. Si tratta del secondo decesso in una settimana nell’area covid del nosocomio sannita. Martedi scorso purtroppo non ce l’aveva fatta una 88enne di Melizzano.

Per quanto concerne la situazione dei ricoveri sono 9 i pazienti positivi: oltre il decesso nelle ultime 24 ore si registrano una dimissione e un nuovo accesso. Attualmente 5 persone sono ricoverate in Terapia Sub Intensiva e 4 in Malattie Infettive