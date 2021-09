Avellino| In tre su uno scooter senza casco e assicurazione, scattano denunce e sanzioni

Una pattuglia di carabinieri impegnata in un normale servizio perlustrativo notturno ha intercettato uno scooter con a bordo due ragazzi e una ragazza nel centro di Avellino. Il conducente, senza casco, alla vista della “Gazzella” ha accelerato, mettendo in atto un maldestro tentativo di fuga al fine di evitare il controllo. Bloccati dai militari dopo un breve inseguimento, fin da subito i tre giovani non hanno fatto mistero di non gradire il controllo, proferendo nei confronti dei militari frasi minacciose e offensive.

Per consentire il prosieguo degli accertamenti ed evitare che la situazione degenerasse, sul posto veniva inviata una seconda pattuglia. A dare manforte ai colleghi, anche personale della Polizia di Stato in servizio in quell’area. All’esito degli immediati accertamenti, lo scooter è risultato privo di assicurazione.

I tre giovani (di età compresa tra i 18 e i 25 anni, tutti residenti a Monteforte Irpino) sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Avellino per oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale, nonché sanzionati per l’inosservanza delle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19.

Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro amministrativo e a carico del conducente, oltre alla denuncia per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, sono scattate le contravvenzioni per guida senza casco, guida di ciclomotore privo di copertura assicurativa e per le varie infrazioni alle norme del codice della strada commesse durante la fuga.