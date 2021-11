Non si ferma più l’onda delle minacce social sull’argomento vaccini e green pass. È il turno di Nunzia De Girolamo, che sul suo profilo Instagram denuncia: ”sono stata vittima di un ulteriore e feroce attacco da parte di no vax, stavolta su un canale Telegram, terreno preferito degli odiatori da tastiera! Qualche giorno fa ho partecipato ad una trasmissione televisiva espriemendo una mia posizione sui vaccini e sul green pass. Il video del mio intervento è stato rilanciato in diversi canali Telegram, tra cui un certo RADIOGREG.INFO. A questo sono seguite minacce ma anche pesanti insulti personali. Parolacce e gravissime offese che ho pubblicato sui miei canali social i cui autori ho scelto, volutamente, di non blerare. Queste persone, oltre che denunciate, vanno anche svergognate!

”Ovviamente denuncerò tutto. Ma non è questo il punto. Queste offese e minacce mi possono ferire, ma vado avanti, ed ho la forza mediatica per controbattere. Penso alle persone comuni, a quelle che sono violentemente attaccate da queste persone invasate, che sembrano aver perso il lume della ragione.

Esattamente un anno fa, dopo 20 giorni di isolamento, e con mio padre in ospedale e ancora in fin di vita a causa del COVID, sono risultata negativa… il covid l’ho vissuto sulla pelle mia e della mia famiglia. Oggi quello che fa più male è la violenza verbale di chi, oltre a non volersi affidare alla scienza, demonizza ed insulta gratuitamente coloro che lo fanno”