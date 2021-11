Agenti del Commissariato di polizia di Lauro, a conclusione di un’attività di indagine, ha denunciato alla Procura della Repubblica, un 43enne di Moschiano, ritenuto responsabile dei reati di circonvenzione di incapace e sostituzione di persona. L’uomo, allo scopo di procurarsi un vantaggio, abusando della minorata condizione di un minorenne, lo aveva indotto ad effettuare scommesse sportive sia tramite un’agenzia territoriale che attraverso agenzie online, procurandogli nella circostanza grave nocumento economico. Come se non bastasse il 43enne, allo scopo di effettuare ulteriori scommesse, era venuto in possesso delle credenziali di accesso al conto di gioco online del minore, sostituendo illegittimamente la propria persona a quella del titolare del conto. Soltanto quando il ragazzo si è reso conto di aver perso un’ingente somma di denaro si è rivolto ai propri genitori i quali hanno formalizzato denuncia querela, a seguito della quale è scaturita la denuncia in stato di libertà.