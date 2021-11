I Carabinieri del Gruppo Forestale di Avellino hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica 9 persone, ritenute responsabili dei reati di “falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”, “falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative”, “truffa” e “violazioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro”.

Nello specifico, a Monteforte Irpino, a seguito del controllo di un cantiere edile, i militari hanno appurato che i predetti, a vario titolo e in concorso tra loro, avevano proceduto alla realizzazione di un fabbricato rurale in violazione del regolamento edilizio vigente, perché il richiedente era privo del requisito fondamentale di “imprenditore agricolo professionale”.

Inoltre, era stato realizzato il mutamento di destinazione d’uso delle pertinenze agricole con creazione di tre unità abitative, con evidente incremento del carico urbanistico e la cessazione della funzione agricola dello stesso fabbricato, nonché la realizzazione (in difformità dalle autorizzazioni) di garage ed abbaini nel sottotetto che comportavano un ulteriore aumento di volumetria.

Durante il sopralluogo sono state altresì accertate numerose violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Alla luce delle evidenze emerse, l’Ufficio Tecnico comunale ha disposto la sospensione dei lavori.