I finanzieri del comando provinciale di Rimini, supportati dalle fiamme gialle di AVELLINO, Bari, Caserta, Forli’-Cesena, Milano e Napoli, hanno disarticolato, in Emilia-Romagna e contestualmente in Campania, Puglia e Lombardia, il tentativo di soggetti campani, quasi tutti pregiudicati, di infiltrarsi nel settore turistico della provincia. I militari, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica di Rimini, hanno applicato un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone, di cui 2 in carcere e 1 ai domiciliari, nell’ambito dell’operazione “Paper moon 2”, su provvedimento emesso dal Tribunale di Rimini. Inoltre i finanzieri hanno posto sotto sequestro preventivo beni dal valore complessivo di oltre 200mila euro per i reati di associazione a delinquere, trasferimento fraudolento di valori, estorsione,,usura, abusiva attivita’ finanziaria, furto aggravato,

detenzione abusiva di armi, favoreggiamento della prostituzione, simulazione di reato, falso ideologico del

privato in atto pubblico, truffa.